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Месси не включен в состав сборной Аргентины на ближайшие матчи отбора к ЧМ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной Аргентины по футболу не внес нападающего Лионеля Месси в список игроков, вызванных на матчи квалификации на чемпионат мира-2026.

Состав обнародован в понедельник на сайте Ассоциации футбола Аргентины.

В финале Кубка Америки против Колумбии (1:0) Месси получил травму, с того момента больше не играл.

6 сентября сборная Аргентины сыграет с командой Чили, 10 сентября – с Колумбией.

футбол Аргентина Лионель Месси
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