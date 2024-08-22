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Боксер Узлян заявил, что горд представлять Россию на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Тигран Узлян отметил важность предстоящего поединка с венесуэльцем Эндером Луцесом на турнире "Ночь чемпионов IBA" 24 августа.

"Предстоящий бой для меня очень важен. Это выступление за границей. Я буду представлять свою родину. Я рад и горд представлять Россию на этом турнире. Я с гордостью подниму российский флаг после своей победы. Наша команда изучила соперника, в частности, его бой с Альбертом Батыргазиевым. Мы прекрасно понимаем, что это серьезный соперник. Но и я полностью готов к этому противостоянию, я полностью сфокусирован. Прекрасно понимаю, что меня не ожидает легкая прогулка. Но я уверен в себе и своих силах!" - приводит слова Узляна пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир пройдет в Венесуэле, он будет организован Международной ассоциацией бокса и промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions. Поединок в весе до 60 кг рассчитан на шесть раундов.

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