Российский боксер Узлян уверен в победе Тима Цзю над Муртазалиевым

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Чемпион Евразийского боксерского парламента (EBP) в легком весе Тигран Узлян назвал экс-чемпиона WBO австралийца Тима Цзю фаворитом в поединке с россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Их бой должен пройти в октябре.

"Не могу сказать, что у меня много информации о Бахраме Муртазалиеве. Но о нем я, естественно, слышал. А Тимофея Цзю мы прекрасно знаем - за его стойкость, характер, дух, техника и сила удара. Для меня фаворит - Тимофей Цзю. Не думаю, что поединок с Муртазалиевым продлится всю дистанцию, и Тимофей одержит досрочную победу" - сказал Узлян "Интерфаксу".

Сам россиянин Узлян 24 августа в Венесуэле на турнире "Ночь чемпионов IBA" проведет поединок в весе до 60 кг с местным боксером Эндером Луцесом.