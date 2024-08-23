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Российский боксер Войцеховский победил Катомпу из ДР Конго на турнире в Москве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский полутяжеловес Василий Войцеховский одержал победу над Эриком Катомпой из ДР Конго на турнире в Москве.

В третьем раунде африканцу был отсчитан нокдаун.

"Хотел бы поблагодарить Умара Назаровича Кремлева (главу IBA – ИФ) за то, что он поддержал меня после моего предыдущего боя. Я хотел заканчивать, но он поддержал меня и словом, и делом", - приводит слова Войцеховского пресс-служба Федерации бокса России.

Бой Войцеховского стал первым после снятия санкций с россиян со стороны Международной боксерской федерации (IBF). Всего на счету Войцеховского 14 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения.

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