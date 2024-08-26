Участник Чебоксарского полумарафона умер на финише

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Чебоксарах во время проведения полумарафона скончался один из участников забега. Об этом сообщается в телеграм-канале Чебоксарского полумарафона.

"Уважаемые друзья, к великому сожалению вчера произошла трагедия. На финише скончался участник забега на 21,1 км Краснов Антон, тренер, любитель спорта и жизни, у него осталась маленькая дочь и жена", - говорится в сообщении.

Краснову было 35 лет.

Полумарафон прошел в столице Чувашии 25 августа, он был приурочен к 555-летию Чебоксар.