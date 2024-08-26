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Первая ракетка России вышла во второй круг US Open

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила бельгийку Жаклин Кристиан в первом круге турнира Большого шлема в Нью-Йорке.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Касаткина занимает 13-е место и является первой ракеткой России. Кристиан – на 69-й строчке.

Следующей соперницей Касаткиной будет победительница пары Пэйтон Стирнс (США, 47-е место в рейтинге мира) – Леся Цуренко (Украина, 85).

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