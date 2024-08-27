Вратарь Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Польский футболист Войцех Щенсны объявил о том, что ставит крест в выступлениях в профессиональном спорте.
Свое решение 34-летний голкипер озвучил в соцсетях.
Последним турниром Щенсны стал чемпионат Европы-2024 в составе сборной Польши.
В этом году поляк завершил выступление в "Ювентусе", в составе которого он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Италии, один раз – Суперкубок страны. Также он защищал цвета английских "Арсенала" и "Брентфорда" и итальянской "Ромы".