Вратарь Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Польский футболист Войцех Щенсны объявил о том, что ставит крест в выступлениях в профессиональном спорте.

Свое решение 34-летний голкипер озвучил в соцсетях.

Последним турниром Щенсны стал чемпионат Европы-2024 в составе сборной Польши.

В этом году поляк завершил выступление в "Ювентусе", в составе которого он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Италии, один раз – Суперкубок страны. Также он защищал цвета английских "Арсенала" и "Брентфорда" и итальянской "Ромы".