Вратарь сборной Грузии стал игроком "Ливерпуля"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о подписании контракта с вратарем испанской "Валенсии" и сборной Грузии Георгием Мамардашвили.

Как сообщается на сайте "Ливерпуля", 23-летний спортсмен присоединится к команде в следующем сезоне, а пока продолжит выступать за "Валенсию". О том, на какой срок подписан контракт, не уточняется.

Клуб уточняет, что его впечатлила игра Мамардашвили на чемпионате Европы-2024, где он отразил 21 удар – лучший показатель на турнире.

За "Валенсию" Мамардашвили играет с 2021 года, на его счету 102 матча за команду (31 – на ноль).