Поиск

Вратарь сборной Грузии стал игроком "Ливерпуля"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о подписании контракта с вратарем испанской "Валенсии" и сборной Грузии Георгием Мамардашвили.

Как сообщается на сайте "Ливерпуля", 23-летний спортсмен присоединится к команде в следующем сезоне, а пока продолжит выступать за "Валенсию". О том, на какой срок подписан контракт, не уточняется.

Клуб уточняет, что его впечатлила игра Мамардашвили на чемпионате Европы-2024, где он отразил 21 удар – лучший показатель на турнире.

За "Валенсию" Мамардашвили играет с 2021 года, на его счету 102 матча за команду (31 – на ноль).

Ливерпуль футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мирра Андреева вышла во второй круг US Open

"Спартак" проиграл махачкалинскому "Динамо" в матче Кубка России

ЦСКА обыграл "Ахмат" в Кубке России по футболу

ЦСКА обыграл "Ахмат" в Кубке России по футболу

Аргентинский футболист Гонду перешел в "Зенит"

Аргентинский футболист Гонду перешел в "Зенит"

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Первая ракетка России вышла во второй круг US Open

Команда "Формулы-1" Haas вернула "Уралкалию" деньги и болид

Команда "Формулы-1" Haas вернула "Уралкалию" деньги и болид

Умер экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон

Умер экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон

"Локомотив" обыграл "Ростов" и стал лидером РПЛ

"Динамо" уступило "Краснодару" в чемпионате России по футболу

"Динамо" уступило "Краснодару" в чемпионате России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });