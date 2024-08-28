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Российский гандболист дисквалифицирован до конца года за участие в ставках

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Федерация гандбола России дисквалифицировала до 31 декабря этого года российского игрока Тамерлана Мусаева. Об этом сообщается на сайте организации.

Мусаев наказан наказан за то, что делал ставки на спортивные события.

"Такого рода действия не только нарушают принципы честной игры (fair play), но и ставят под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом", - заявил председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарёв.

Он напомнил об аналогичном скандале с игроками молодежной сборной России. "Тот эпизод оказался показательным и поучительным, но, видимо, не для всех", - посетовал он.

Шишкарев заверил, что ФГР будет немедленно реагировать на подобном случаи впредь.

гандбол
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