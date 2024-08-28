Никита Цзю завоевал пояс WBO Intercontinental

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Никита Цзю одолел своего соотечественника Коэна Мазудье в главном поединке турнира в Сиднее.

Бой представителей первого среднего веса завершился в девятом раунде техническим нокаутом.

Победа принесла Никите Цзю чемпионский пояс WBO Intercontinental.

На счету 26-летнего Никиты Цзю на профессиональном ринге теперь 10 побед (семь – нокаутом). 28-летний Мазудье проиграл четвертый бой, имея в своем активе 12 побед (пять – досрочно) и одну ничью.

Никита Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.