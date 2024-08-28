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ХК "Металлург" наказан техническим поражением из-за демарша в предсезонном матче

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Товарищеский матч между хоккеистами магнитогорского "Металлурга" и нижнекамского "Нефтехимика" завершился досрочно из-за решения главного тренера уральцев Андрея Разина увести свою команду с площадки.

Инцидент произошел в середине третьего периода при счете 2:1 в пользу "Металлурга" игрок команды Даниил Вовченко получил тяжелую травму после удара со стороны соперника. Арбитры посмотрели повтор эпизода и сочли, что нарушения правил в этом эпизоде не было. После этого Разин увел свою команду со льда.

В результате "Металлургу" засчитано техническое поражение.

Металлург Нефтехимик хоккей
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