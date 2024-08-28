Владислав Артемьев и Екатерина Лагно выиграли чемпионат России по шахматам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Гроссмейстеры Владислав Артемьев и Екатерина Лагно стали победителями мужского и женского Суперфиналов чемпионата России по шахматам.

Соревнования прошли в Барнауле.

Победитель мужского турнира определился на тай-брейке между Артемьевым и Есипенко, набравшими по 7 баллов. На тай-брейке сильнее оказался Артемьев, который, таким образом, стал чемпионом России второй раз подряд.

Что касается женского турнира, то Лагно также набрала 7 баллов. В тройку сильнейших также вошли Дарья Чарочкина и Александра Горячкина (по 6,5). Лагно выиграла чемпионат России впервые в карьере.