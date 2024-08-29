Паралимпийские игры-2024 объявлены открытыми

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил летние Паралимпийские игры-2024 в Париже открытыми.

Церемония открытия проходит на Елисейских полях в столице Франции.

Российские спортсмены на XVII Паралимпийских летних играх будут бороться за медали в 156 видах программы, сообщил ранее министр спорта Михаил Дегтярев.

"90 российских спортсменов (в том числе два спортсмена-ведущих) примут участие в XVII Паралимпийских летних играх, которые сегодня стартуют в Париже. Они выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону и поборются за медали в 156 видах программы", - написал Дегтярев у своем телеграм-канале.

Он уточнил, что среди российских участников – 44 чемпиона и призера Паралимпийских игр, 50 заслуженных мастеров спорта России.

Россияне выступят в соревнованиях под нейтральным флагом.

В параде спортсменов на церемонии открытия российские спортсмены участия не приняли.