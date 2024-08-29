Поиск

Паралимпийские игры-2024 объявлены открытыми

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил летние Паралимпийские игры-2024 в Париже открытыми.

Церемония открытия проходит на Елисейских полях в столице Франции.

СпортДвум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз во ФранциюДвум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз во ФранциюЧитать подробнее

Российские спортсмены на XVII Паралимпийских летних играх будут бороться за медали в 156 видах программы, сообщил ранее министр спорта Михаил Дегтярев.

"90 российских спортсменов (в том числе два спортсмена-ведущих) примут участие в XVII Паралимпийских летних играх, которые сегодня стартуют в Париже. Они выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону и поборются за медали в 156 видах программы", - написал Дегтярев у своем телеграм-канале.

Он уточнил, что среди российских участников – 44 чемпиона и призера Паралимпийских игр, 50 заслуженных мастеров спорта России.

Россияне выступят в соревнованиях под нейтральным флагом.

В параде спортсменов на церемонии открытия российские спортсмены участия не приняли.

Паралимпийские игры Михаил Дегтярев Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рублев вышел в третий круг US Open

"Динамо" разгромило "Крылья", "Локомотив" крупно обыграл "Химки" в Кубке России

"Динамо" разгромило "Крылья", "Локомотив" крупно обыграл "Химки" в Кубке России

Спортсмены из России поборются за медали в 156 программах Паралимпиады

Никита Цзю завоевал пояс WBO Intercontinental

Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз во Францию

Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз во Францию

Двенадцать российских теннисистов вышли во второй круг US Open

Медведев вышел во второй круг US Open

Медведев вышел во второй круг US Open

Мирра Андреева вышла во второй круг US Open

"Спартак" проиграл махачкалинскому "Динамо" в матче Кубка России

ЦСКА обыграл "Ахмат" в Кубке России по футболу

ЦСКА обыграл "Ахмат" в Кубке России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });