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Онлайн-кинотеатр KION покажет турниры Лиги Ural FC

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-кинотеатр KION будет эксклюзивно показывать турниры крупного промоушена Ural FC.

Как отмечается в пресс-релизе, трансляции схваток и подкасты с топовыми бойцами промоушена и экспертами индустрии будут доступны бесплатно в онлайн-кинотеатре KION.

Ural Fighting Championship (Ural FC) – международная лига по ММА, боксу и К-1, целью которой является проведение крупнейших турниров по единоборствам в России. Ural FC провел 5 турниров с участием более, чем 150 бойцов из 15 стран мира — это самая широкая география участников спортивного карда в истории российских промоушенов. Турниры лиги URAL FC проходят на крупнейший спортивных аренах страны, количество зрителей в залах превышает 20 000.

Ближайший турнир Лиги Ural FC 8 состоится 16 октября в Перми, прямая трансляция в прямом эфире будет эксклюзивно доступна зрителям онлайн-кинотеатра KION. В рамках турнира состоятся двенадцать поединков по ММА и кикбоксингу.

Онлайн-кинотеатр KION — часть продуктовой экосистемы МТС. Включает более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Флагманским направлением платформы является линейка контента KION Originals. Количество пользователей KION во всех средах вещания (IPTV, OTT, спутниковое и кабельное ТВ) к концу 2 квартала 2024 года – 13,3 млн. За три года существования KION выпустил более 90 оригинальных проектов. За три года работы платформы оригинальные проекты KION получили более 50 российских и международных наград.

Международная лига Ural Fighting Championship (Ural FC) основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА, боксу и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Все спортивные события Лиги получают широкое освещение в средствах массовой информации. Дебютный ивент Ural FC состоялся 1 июля 2022 года. И за это время турниры организации в прямом эфире транслировались на телеканалах "Матч ТВ", "Матч! Боец" и UDAR, а также в сообществе в VK.

Титульный спонсор Лиги — Группа "Уралхим". Группа компаний "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют более 23 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.

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