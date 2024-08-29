Футболист сборной Италии Кьеза перешел из "Ювентуса" в "Ливерпуль"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Итальянский нападающий Федерико Кьеза стал игроком "Ливерпуля", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

26-летний футболист перешел из "Ювентуса", в котором он провел 131 матч за четыре сезона и выиграл Кубок Италии (дважды) и Суперкубок Италии.

Срок действия контракта с "Ливерпулем" будет долгосрочным, уточнили в английском клубе.

Кьеза – чемпион Европы-2020 (турнир был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса) в составе сборной Италии, за которую отыграл 51 матч.