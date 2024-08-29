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Назван окончательный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Назван окончательный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Тренировка сборной России по футболу в Московской области
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился с окончательным списком игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды. В рамках сбора она проведет товарищеские матчи со сборными Вьетнама и Таиланда.

Как сообщает пресс-служба РФС, в список вошли 27 футболистов.

Вратари- Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Андрей Лунёв ("Динамо", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург).

Защитники -Вячеслав Караваев ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Осипенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – "Локомотив", Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – "Спартак", Москва), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара).

Полузащитники - Данил Глебов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Далер Кузяев ("Гавр"), Данил Пруцев ("Спартак", Москва), Никита Кривцов ("Краснодар"), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой ("Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный).

Нападающие

Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

5 сентября россияне сыграют с Вьетнамом, 7 сентября – с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое.

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