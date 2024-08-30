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Российский боксер Сергеев нокаутировал танзанийца Мванкемву на турнире в Казани

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чемпион России-2023, финалист Кубка России-2024, победитель Игр БРИКС-2024, победитель Гран-при Hardcore Boxing в полутяжелом весе Сергей Сергеев (1-0, КО 1) победил танзанийца Мешака Мванкемву в главном поединке Кубка Казанского Кремля в Казани.

Бой завершился в четвертом раунде техническим нокаутом.

"Если честно, ожидал большего от соперника. Выложился процентов на 50… Но я рад победе на родной земле – в Республике Татарстан. В целом, доволен победой. Благодарю за поддержку. Что касается дальнейших планов – чемпионат России в Иркутске", - приводит слова Сергеева пресс-служба Федерации бокса России.

"Нацелен на повторение прошлогоднего выступления. Сейчас буду совмещать профессиональный и олимпийский бокс. Чувствую, что еще не все сказал в олимпийском боксе. Хочу поехать на чемпионат мира и там завоевать медаль. А далее двигаться по профессионалам", - отметил российский боксер.

Также в рамках шоу в Казани серебряный призер Олимпийских игр-2012, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Софья Очигава техническим нокаутом в первом раунде одолела Марию Дебелую. Для Очигавы этот поединок стал первым с декабря 2022 года.

бокс Сергей Сергеев
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