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Пять медалей заработали россияне в очередной день Паралимпиады

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день летних Паралимпийских игр-2024 в Париже россияне заработали одну золотую и по две серебряные и бронзовые медали.

Обладателем награды высшего достоинства стал Роман Жданов, финишировавший первым в заплыве на 150 м комплексным плаванием в классе SM4.

В этой же дисциплине Наталия Буткова завоевала серебро. Медаль аналогичного достоинства досталась и Виктории Ищиуловой – в заплыве на 200 м комплексным плаванием (класс – SM8).

Наталья Лукьяненко завоевала бронзовую медаль в заплыве на 100 м на спине (класс - S11), Георгий Маргиев- в прыжках в длину (класс – Т47).

В общей сложности в активе россиян сейчас 5 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Этот показатель соответствует восьмому месту в медальном зачете Игр. Однако согласно решению Международного паралимпийского комитета достижения россиян и белорусов в общий зачет не вносят. Сейчас эту строчку занимает Италия (5, 4, 9).

Возглавляет медальный зачет Китай (33, 27, 11), в первую тройку входят также Великобритания (23, 12, 8) и США (8, 11, 8).

В Паралимпиаде-2024 принимают участие 88 российских спортсменов, все они выступают под нейтральным флагом.

Наталия Буткова Наталья Лукьяненко Роман Жданов Виктория Ищиулова Георгий Маргиев Паралимпиада-2024
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