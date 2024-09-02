Умер самый титулованный борец-вольник в истории Александр Медведь

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Медведь умер в понедельник на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Александра Васильевича, Белоруссии и всему мировому борцовскому сообществу", - говорится в сообщении.

Глава федерации Михаил Мамиашвили рассказал, что на прошлой неделе в Уфе открылся Дворец борьбы, при котором будет работать музей. По его словам, первым экспонатом музея стал "подарок, переданный лично Александром Васильевичем - статуэтка борцов вольного стиля". "Светлая память Александру Васильевичу", - сказал Мамиашвили

Советский и белорусский спортсмен Александр Медведь считается самым титулованным борцом вольного стиля в истории.