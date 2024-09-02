Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в матче четвертого круга турнира Большого шлема US Open.

Результат – 6:0, 6:1, 6:3 в пользу россиянина.

Медведев – первая ракетка России, в мировом рейтинге он занимает пятое место. Боржеш в рейтинге мира – на 34-й строчке.

Борьбу за выход в полуфинал Медведев поведет с победителем пары Янник Синнер (Италия, №1 в рейтинге мира) – Томми Пол (США, 14).