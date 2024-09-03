Россиянок не осталось в женской сетке US Open

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Людмила Самсонова проиграла представительнице Польши Иге Швентек в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема US Open.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:4, 6:1.

Швентек – первая ракетка мира, Самсонова в рейтинге планеты занимает 16-е место.

Проигрыш Самсоновой означает, что россиянки не будут представлены в женской одиночной сетке турнира. Ранее свой матч четвертого круга проиграла 18-я ракетка мира Диана Шнайдер.