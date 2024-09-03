В четвертьфинале US Open Медведев сыграет с первой ракеткой мира

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Итальянец Янник Синнер победил американца Томми Пола в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.

Синнер – первая ракетка мира, Пол в мировом рейтинге располагается на 14-й строчке.

Турнирная сетка вывела Синнера на пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева, с которым итальянец сыграет в четвертьфинале. Ранее соперники встречались 12 раз, счет по победам – 7-5 в пользу россиянина.