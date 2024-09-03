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Александр Кержаков покинул пост главного тренера "Кайрата"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" объявил об отставке россиянина Александра Кержакова с поста главного тренера команды.

"Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон", - говорится в заявлении клуба.

Также команду покидают помощники Кержакова - Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

41-летний Кержаков возглавил "Кайрат" в конце мая этого года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержав шесть побед, по три раза сыграв вничью и проиграв. Сейчас "Кайрат" - лидер чемпионата Казахстана.

Александр Кержаков Казахстан футбол
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