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"Локомотив" продлил контракт с рекордсменом сборной России Пиняевым

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Локомотив" подписал новое соглашение с нападающим Сергеем Пиняевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Теперь контракт игрока с клубом будет действовать до 2028 года", - говорится в сообщении.

19-летний Пиняев перешел в "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в январе прошлого года. В нынешнем сезоне он провел в составе московской команды восемь матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.

В ноябре 2022 года Пиняев дебютировал в составе сборной России, выйдя на матч против Таджикистана. На тот момент ему было 18 лет и 15 дней, футболист стал самым молодым игроком в истории российской национальной команды. Он перекрыл достижение Игоря Акинфеева, который провел первый матч за сборную в возрасте 18 лет и 20 дней.

В марте 2023 года Пиняев поразил ворота сборной Ирака и стал самым молодым автором гола в составе российской сборной - 18 лет 4 месяцев и 24 дня. Предыдущим рекордсменом был Дмитрий Сычев - 18 лет 6 месяцев 23 дней.

Локомотив футбол Сергей Пиняев
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