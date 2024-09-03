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Бой боксеров Абдуллаева и Карраско перенесен на 19 октября и пройдет в Аргентине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бой экс-чемпиона WBC Silver россиянина Заура Абдуллаева и аргентинца Хуана Хавьера Карраско перенесен на 19 октября, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок представителей легкого веса состоится в Аргентине.

Изначально соперники должны были встретиться 6 сентября в Челябинске на турнире RCC Boxing Promotions. Однако Карраско не смог покинуть Аргентину, что стало причиной переноса и времени и места проведения боя.

На счету Абдуллаева на профессиональном ринге 19 побед (11 – нокаутом) при одном поражении. Карраско одержал 20 побед (12 – досрочно), также один раз проиграв.

Между тем, на турнире в Челябинске 6 сентября чемпион мира-2023 и обладатель пояса IBA россиянин Шарабутдин Атаев встретится с аргентинцем Брайаном Суаресом за титул WBA Gold в полутяжелом весе. Россиянин Харитон Агрба проведёт бой с аргентинцем Клаудио Габриэлем Данеффом за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе. Также на турнире RCC Boxing Promotions свои бои проведут Джамбулат Бижамов, Вадим Туков, Магомед Мадиев и другие.

Хуан Хавьер Карраско Заур Абдуллаев
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