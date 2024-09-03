Японский боксер Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира

Японский боксер Наоя Иноуэ после победы. Архивное фото. Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Японец Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором наилегчайшем весе.

В прошедшем в Токио поединке он одолел австралийца Ти Джея Дохени. Бой завершился в седьмом раунде техническим нокаутом.

31-летний Иноуэ – чемпион по версиям WBO, WBC, IBF, WBA. На его счету теперь 28 побед (25 – нокаутом) и ни одного поражения. Что касается 37-летнего Дохени, он проиграл пятый бой при 26 победах (20 – нокаутом).