Поиск

Японский боксер Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира

Японский боксер Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира
Японский боксер Наоя Иноуэ после победы. Архивное фото.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Японец Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором наилегчайшем весе.

В прошедшем в Токио поединке он одолел австралийца Ти Джея Дохени. Бой завершился в седьмом раунде техническим нокаутом.

31-летний Иноуэ – чемпион по версиям WBO, WBC, IBF, WBA. На его счету теперь 28 побед (25 – нокаутом) и ни одного поражения. Что касается 37-летнего Дохени, он проиграл пятый бой при 26 победах (20 – нокаутом).

бокс WBO WBC WBA IBF Наоя Иноуэ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Локомотив" продлил контракт с рекордсменом сборной России Пиняевым

Россияне заработали семь медалей в очередной день Паралимпиады

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Завоевавшая медаль ОИ-2024 россиянка Шнайдер выбыла из US Open

Суд взыскал с покинувшей академию Плющенко фигуристки 1,8 млн рублей

СМИ анонсировали игры сборной России по футболу с Сирией, Малайзией и Туркменией

Умер самый титулованный борец-вольник в истории Александр Медведь

Пять медалей заработали россияне в очередной день Паралимпиады

Андрей Рублев выбыл из US Open

Андрей Рублев выбыл из US Open

"Краснодар" разгромил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });