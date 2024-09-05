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Сборная России по футболу разгромила Вьетнам в товарищеском матче

Сборная России по футболу разгромила Вьетнам в товарищеском матче
Игрок сборной России Артем Карпукас (справа) и игрок сборной Вьетнама Туан Фан
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 3:0 взяли верх над национальной командой Вьетнама в контрольной встрече в Ханое.

На 24-й минуте гол забил Далер Кузяев.

На 61-й минуте состоялся автогол вьетнамского футболиста Ван Тхан Ву, тот делал передачу своему вратарю, который, однако, не смог обработать мяч. Голкипер сборной Вьетнама Ван Лам Данга имеет российские корни.

До разгромного счет довел Тамерлан Мусаев – 77-я минута.

7 сентября россияне также в Ханое сыграют с Таиландом.

Вьетнам футбол Таиланд Тамерлан Мусаев Далер Кузяев
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