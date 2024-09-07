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Две медали заработали россияне в очередной день Паралимпиады

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские спортсмены заработали по одной золотой и серебряной медали на летних Паралимпийских играх в Париже.

Чемпионом Паралимпиады стал легкоатлет Иван Ревенко в метании копья (класс F54).

Обладателем серебряной медали стала пловчиха Виктория Шабалина, в заплыве на 100 м на спине (класс S14).

В общей сложности у россиян теперь 16 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых медалей. Это показатель девятого места в общем зачете Паралимпиады, где достижения российских и белорусских спортсменов, однако, не учитываются.

Сейчас на девятой строчке находится Австралия (16, 13, 23). Первое место занимает Китай (83, 64, 41), второе – Великобритания (42, 34, 24), третье – США (31, 36, 19).

Паралимпиада Иван Ревенко Виктория Шабалина
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