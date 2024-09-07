Синнер и Фриц сыграют в финале US Open

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-я ракетка американец Тэйлор Фриц завоевали путевки в финал теннисного турнира Большого шлема US Open-2024 в Нью-Йорке в мужском одиночном разряде.

В полуфинале Синнер обыграл представителя США 25-ю ракетку мира Джека Дрейпера – 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

В другом матче 1/2 финала Фриц победил своего соотечественница Фрэнсиса Тиафо (№20 в рейтинге мира).

Финал пройдет в воскресенье вечером. Синнер и Фриц в официальных матчах ранее встречались дважды, победив друг друга по разу.