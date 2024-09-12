На матч РПЛ ЦСКА – "Зенит" назначен арбитр Сухой

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Центральный матч восьмого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, сообщает пресс-служба РФС.

Помогать ему будут ассистенты Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Анатолий Жабченко.

За работу на системе ВАР будет отвечать Евгений Турбин, его ассистент – Роман Сафьян.

Матч пройдет в субботу в Москве и стартует в 14:00 мск.

После семи туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. ЦСКА – на пятом месте, 13 баллов.