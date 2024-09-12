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Два россиянина вошли в топ-100 молодых футболистов мира

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" Сергей Пиняев и Алексей Батраков вошли в рейтинг ста лучших игроков до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Рейтинг опубликован на сайте организации, он составлен по индексу опыта участия в официальных матчах.

Пиняев с индексом 1,75 занимает 60-е место, Батраков (1,73) – 67-е. Обоим по 19 лет.

На 49-й строчке находится 18-летний нападающий петербургского "Зенита" бразилец Педро (1,81).

Возглавляет рейтинг 17-летний нападающий "Барселоны" испанец Ламин Ямаль (2,75).

Сергей Пиняев футбол Алексей Батраков Ламин Ямаль Локомотив
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