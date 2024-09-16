Семь кандидатов выдвинулись в президенты МОК

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Семь человек подали свои заявки на участие в выборах президента МОК, сообщает пресс-служба организации.

Среди них – президент World Athletics британец Себастьян Коу, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший.

Также в списке присутствуют президент Олимпийского комитета Иордании принц Фейсал ибн Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира по плаванию зимбабвийка Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш, глава НОК Франции Давид Лапартьян, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Срок подачи заявок истек 15 сентября.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что решил не баллотироваться на новый срок.