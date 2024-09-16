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В РФС заявили о планах провести товарищеский матч сборной России с Уругваем

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сборная Уругвая по футболу может стать соперником россиян по товарищеской встрече, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте", - приводит слова Митрофанова Sport 24.

По словам Митрофанова, игра может состояться в 2025 или 2026 году.

В настоящий момент сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА, а потому участвует только в товарищеских матчах.

РФС Россия Уругвай
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