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Василевский и Ковалев проведут бой-реванш в ноябре на турнире Ural FC 9

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Василевский и белорус Владислав Ковалев проведут реванш 22 ноября в Нижнем Новгороде в рамках главного события турнира Ural FC 9. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Контракт с обоими спортсменами уже подписан.

Рассчитанный на три раунда поединок пройдет по специальным правилам Ural FC –по правилам ММА, но только в стойке

Первый бой Василевского и Ковалева прошел 1 марта в Москве. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей. Однако команда Ковалева подала апелляцию в Федерацию бокса России, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся

В активе 26-летнего Ковалева в ММА пять побед и два поражения, также он хорошо зарекомендовал себя по выступлениям на голых кулаках. Шестикратный чемпион мира по боевому самбо 36-летний Василевский одержал в ММА 36 побед при девяти поражениях.

ММА Вячеслав Василевский Владислав Ковалев
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