Глава РЖД Белозеров стал первым президентом Федерации гимнастики России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор РЖД Олег Белозеров избран в качестве президента Федерации гимнастики России (ФГР).

Решение было принято на проходящей в Москве отчетно-выборной конференции.

Белозеров стал первым главой организации. Федерация гимнастики России была создана недавно путем слияния профильных отечественных федераций – спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики, спортивной аэробике, художественной гимнастики.

Белозеров был избран президентом федерации на безальтернативной основе.