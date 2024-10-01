Поиск

Глава РЖД Белозеров стал первым президентом Федерации гимнастики России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор РЖД Олег Белозеров избран в качестве президента Федерации гимнастики России (ФГР).

СпортПять гимнастических федераций объединились в Федерацию гимнастики РоссииЧитать подробнее

Решение было принято на проходящей в Москве отчетно-выборной конференции.

Белозеров стал первым главой организации. Федерация гимнастики России была создана недавно путем слияния профильных отечественных федераций – спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики, спортивной аэробике, художественной гимнастики.

Белозеров был избран президентом федерации на безальтернативной основе.

РЖД Олег Белозеров Федерация гимнастики России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

Федерации по водным видам спорта России объединят в одну

Федерации по водным видам спорта России объединят в одну

Андрей Рублев выбыл из теннисного турнира в Пекине

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

Гризманн завершил выступления за сборную Франции по футболу

Российский боксер Шумков завоевал пояс IBA

"Краснодар" обыграл "Зенит" и стал лидером РПЛ

"Локомотив" обыграл "Спартак" и вышел в лидеры РПЛ

"Локомотив" обыграл "Спартак" и вышел в лидеры РПЛ

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

ЦСКА разгромил "Ахмат" в чемпионате России по футболу

ЦСКА разгромил "Ахмат" в чемпионате России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });