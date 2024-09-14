Глава РЖД выдвинут на пост руководителя объединенной Федерации гимнастики России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президентом объединенной Федерации гимнастики России может стать глава РЖД Олег Белозеров, сообщает Минспорта РФ в своем телеграм-канале в субботу.

"Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем, работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека. РЖД очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной", - сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, его слова цитируются в сообщении.

Он отметил, что министерство окажет поддержку кандидатуре главы РЖД на предстоящей 1 октября учредительной конференции объединенной Федерации гимнастики России.

Олег Белозеров в свою очередь заявил, что его задача - "административно помочь федерации после объединения и создать дополнительные условия для работы".

6 сентября стало известно, что пять российских гимнастических федераций приняли решение об объединении в одну организацию - Федерацию гимнастики России. Минспорт поддержал их решение.

В октябре будут объединены Федерации спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики, спортивной аэробики и художественной гимнастики.

Ранее с таким предложением выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.