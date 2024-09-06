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Пять гимнастических федераций объединились в Федерацию гимнастики России

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Руководство российских гимнастических федераций приняли решение об объединении в одну организацию - Федерацию гимнастики России, сообщили в Минспорте.

Среди них - федерации спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики, спортивной аэробики и художественной гимнастики

"Состоялись заседания Исполкомов и Президиумов Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики. Руководящие органы федераций приняли решение об объединении в одну организацию - Федерацию гимнастики России", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Ранее, как напомнили в министерстве, с этим предложением выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

"Минспорт России поддерживает решение гимнастических федераций об объединении. Это позволит оптимизировать работу, усилить управленческую структуру, эффективнее взаимодействовать с Международной федерацией, уделять равное внимание всем представленным видам спорта и дисциплинам, в том числе в детско-юношеском спорте. Министерство со своей стороны будет оказывать всю необходимую поддержку", - отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России пройдет 1 октября 2024 года.

Минспорт Михаил Дегтярев
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