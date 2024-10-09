Медведев победил Циципаса и вышел в четвертьфинал Masters в Шанхае

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над представителем Греции Стефаносом Циципасом в матче четвертого круга турнира категории Masters в Шанхае.

Результат – 7:6 (7:3), 6:3 в пользу россиянина.

Медведев является пятой ракеткой мира, Циципас в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 12-ю строчку.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с первой ракеткой планеты итальянцем Янником Синнером.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в теннисе вслед за турнирами Большого шлема.