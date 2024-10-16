Хет-трик Месси помог сборной Аргентины разгромить Боливию в отборе на ЧМ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 6:0 победили команду Боливии в матче 10-го тура южноамериканской отборочной кампании на чемпионат мира-2026.

Три гола забил Лионель Месси, отличившийся на 19-й, 84-й и 86-й минутах. Также в составе аргентинцев голы провели Лаутаро Мартинес (43), Хулиан Альварес (45+3), Тьяго Альмада.

Также на счету Месси в этом матче две голевые передачи.

Аргентина лидирует в отборочной группе южноамериканского турнира, набрав в 10 матчах 22 очка. Боливия – на седьмом месте, 12 баллов.