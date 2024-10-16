Овечкин довел до 700 число голевых передач в НХЛ

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Вегас" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

Два голевых паса оформил на свой счет российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Число результативных передач за свою карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ 39-летний форвард, таким образом, довел до 700. Также у него в чемпионатах 853 гола.

В составе "Вегаса" голевой пас в матче против "Вашингтона" сделал российский нападающий Иван Барбашев.