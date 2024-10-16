Томас Тухель возглавил сборную Англии по футболу

Тренер Томас Тухель Фото: Markus Gilliar - GES Sportfoto/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Немец Томас Тухель занял пост главного тренера сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

К работе 51-летний специалист приступит в январе следующего года.

В этой должности он сменил Гарета Саутгейта, который покинул национальную команду по окончании чемпионата Европы-2024.

Предыдущим местом работы Тухеля была мюнхенская "Бавария". Он ее возглавил весной 2023 года, в этом же году команда выиграла чемпионат Германии. По окончании предыдущего сезона Тухель покинул эту команду.

Также он работал и в других европейских клубах. "Челси" он приводил к триумфу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубному ЧМ, С "Пари Сен-Жермен" выигрывал чемпионат Франции (дважды), Кубок Франции, Суперкубок Франции (дважды), Кубок французской лиги.