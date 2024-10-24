Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова избрана для включения в Международный зал теннисной славы. Об этом говорится на сайте Зала славы.

Также в Зал славы войдут пара Боб и Майк Брайаны (США) – олимпийские чемпионы, 16-кратные победители турниров Большого шлема в парном разряде.

Церемония пройдет в августе 2025 года в США.

Шарапова - бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпиады-2012. В 2020 году она завершила карьеру.