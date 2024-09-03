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Шарапову номинировали на включение в Международный зал теннисной славы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова стала одни из номинантов на включение в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Об этом сообщается на сайте Зала славы.

Помимо нее, номинированы пара Боб и Майк Брайаны (США) – олимпийские чемпионы, 16-кратные победители турниров Большого шлема в парном разряде, а также канадец Даниэль Нестор - экс-первая ракетка.

В состав жюри войдут профильные журналисты, эксперты, члены Зала славы; голосование будет длиться до 12 сентября. Для включения в Зал славы надо набрать не менее 75% голосов.

Шарапова - бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпиады-2012. В 2020 году она завершила карьеру.

теннис Мария Шарапова
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