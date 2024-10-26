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Акинфеев преодолел отметку 70 тыс. минут во всех матчах за ЦСКА

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев по ходу матча РПЛ против воронежского "Факела" достиг отметки в 70 тыс. минут, проведенных в составе армейцев во всех турнирах. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

При этом матч против "Факела" стал для Акинфеева 780-м в составе ЦСКА.

Матч прошел в рамках 13-го тура чемпионата России и завершился со счетом 0:0.

38-летний Акинфеев всю свою клубную карьеру проводит в ЦСКА, в основном составе дебютировал в 2003 году. В составе армейского клуба к настоящему моменту он завоевал 21 трофей: шесть раз выиграл чемпионат России, по семь раз – Кубок и Суперкубок России, один раз – Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Игорь Акинфеев ЦСКА футбол
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