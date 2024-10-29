Андрей Рублев проиграл во втором круге теннисного турнира Masters в Париже

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил аргентинцу Франсиско Черундоло во втором круге проходящего в Париже турнира категории Masters.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место, Черундоло – 29-е. Россиянин был освобожден от участия в первом круге.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в теннисе вслед за турнирами Большого шлема.