Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев вышел на первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю Континентальной хоккейной лиги.

В проходящем сейчас матча регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой "Северстали" в гостях он отметился голевой передачей и довел число заработанных в этом турнире очков до 929 (291+638 по системе "гол+пас").

Предыдущим обладателем рекорда был нападающий Сергей Мозякин – 928 (419+509) очков.

Ранее в КХЛ 37-летний Шипачев играл за "Северсталь", СКА, московское "Динамо", "Ак Барс".