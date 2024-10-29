Фархутдинов доволен составами команд матчевой встречи "Динамо" и сборной мира по боксу

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высоко оценил состав участников международной матчевой встречи между сборной "Динамо" и сборной мира, которая пройдет 2 ноября на "ВТБ Арене" в Москве.

"Хочу поблагодарить организаторов – подобраны очень сильные составы, как и со стороны "Динамо", так и со стороны сборной мира. В составе соперников выступят призеры Олимпиад и чемпионатов мира. Повторюсь, очень сильные и интересные составы. Уверен, что нас ожидают зрелищные и конкурентные бои. Сам с удовольствием посещу это мероприятие. За "Динамо" выступит основной состав сборной России, все – мастера спорта международного класса, выступят чемпионы России и Европы. Повторюсь, у "Динамо" очень сильный состав. И будет интересно посмотреть на противостояние наших ребят против достойных соперников", - приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.

Как сообщалось, за "Динамо" выступят бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Европы-2024, пятикратный чемпион России Эдмонд Худоян, чемпион Европы-2024, двукратный чемпион России Эдуард Саввин, чемпион Юношеских Олимпийских игр-2018, чемпион России-2024 Илья Попов, двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, чемпион России-2024 Егор Шапочанский, финалист чемпионата России-2024 Рамазан Дадаев и двукратный чемпион России Ярослав Дороничев.

Также тренер рассказал о дальнейших соревнованиях мужской сборной России.

"У нас впереди чемпионат мира, и наши ребята благодаря таким турнирам могут хорошо подготовиться к главным стартам. Впереди наших боксеров ждут и другие международные соревнования, матчевые встречи. Но раньше чемпионата мира в январе в Самаре пройдет Кубок России на призы Олега Саитова, ну или можно назвать этот турнир восьмеркой сильнейших. Хочу поблагодарить Умара Назаровича Кремлева, Татьяну Анатольевну Кириенко за то, что создают все условия для подготовки к главным стартам. Думаю, уже в самое ближайшее время будут определены сроки и место проведения чемпионата мира, а также не за горами Всемирные Игры Дружбы. Хотелось бы завоевать как можно больше золотых медалей", - заявил он.

Бои в рамках матчевой встречи пройдут в семи олимпийских весовых категориях, они будут состоять из трех раундов по три минуты.