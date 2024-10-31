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Семь российских боксеров гарантировали себе медали первенства мира

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Семь российских боксеров вышли в полуфинал мирового первенства (17-18 лет), которое организовано Международной ассоциацией бокса (IBA) и проходит в Будве (Черногория). Выход в эту стадию турнира гарантирует спортсмену как минимум бронзовую медаль.

Свои победы в четвертьфиналах одержали Вячеслав Рогозин (весовая категория до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Алексей Гуков (до 71 кг), Руслан Шихмамбетов (до 80 кг), Камиль Джамаев (до 86 кг), Снежана Кузнецова (до 52 кг) и Диана Сикстуа (до 54 кг).

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