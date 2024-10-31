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Поветкина отстранили по подозрению в нарушении антидопинга

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского боксера Александра Поветкина в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщается на сайте организации, срок отстранения начинается с 21 октября текущего года.

Решение было принято на основании базы данных московской лаборатории.

Дата нарушения – 25 октября 2014 года.

45-летний Поветкин - чемпион Олимпийских игр (2004 год), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), заслуженный мастер спорта России и регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе.

После завершения карьеры в 2021 году Поветкин занимается общественной деятельностью. В мае 2024 года назначен замгубернатора Вологодской области.

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