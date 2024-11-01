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Овечкин сократил отставание от рекорда НХЛ до 36 шайб

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" одержал победу над "Монреалем" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 6:3 (0:0, 3:3, 3:0).

Гол и две результативные передачи записал на свой счет российский нападающий Александр Овечкин. Теперь в активе 39-летнего форварда 858 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. С такими данными он занимает второе место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги. Ло 36 шайб сократив отставание от рекордсмена канадца Уэйна Гретцки (894).

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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